Franca Leosini a luci rosse: "Un detenuto mi mandò le misure dei suoi attributi"

Franca Leosini ha avuto anche un corteggiatore piuttosto esplicito tra i detenuti con cui ha avuto a che fare per lavoro: la conduttrice di Storie Maledettte lo ha raccontato a Selvaggia Lucarelli durante un'intervista alla festa de Il Fatto Quotidiano.

Selvaggia Lucarelli è una grande ammiratrice di Franca Leosini ed una grande fan di Storie Maledette: durante l'intervista alla giornalista ha confessato di aver visto alcune puntate del suo programma anche più di una volta. Selvaggia ha chiesto alla Leosini se qualche intervistato l'avesse corteggiata e la risposta è stata abbastanza eloquente: "Devo dirti che uno di loro mi ha mandato le misure dei suoi attributi personali per farmi sapere che cosa aveva da offrire" ha risposto ridendo Franca.

Le misure e i disegni sono arrivati in una lettera indirizzata alla conduttrice di Storie Maledette: "è una lettera che ho conservato in un archivio personale ma non ho risposto... ma manco l'ho intervistato se la premessa era questa... " Franca Leosini ricorda la precisione certosina della lettera: "c'erano i disegnini con le sue misure. Magari ha pensato di inviarle per una mia fruizione con la fantasia. Una cosa incredibile".

Franca Leosini sta preparando una nuova trasmissione: Che fine ha fatto Baby Jane?, che verrà trasmesso in prima serata su RAI3 il 27 e 28 dicembre. Il programma segue la vita dei serial killer rilasciati dalla prigione dopo decenni di detenzione e provano a reinserirsi nella società.