Storie al bivio di sera, Nancy Brilli, Matteo Salvini e gli altri ospiti del 9 giugno

Su Rai 2 Storie al bivio di sera accende le emozioni con Monica Setta: Nancy Brilli, Matteo Salvini, Iva Zanicchi e altri ospiti si raccontano tra amori celebri, dolori e confessioni inedite.

Questa sera, martedì 9 giugno alle 21:20 su Rai 2, parte una nuova sfida per Monica Setta: il suo programma Storie al bivio da oggi va in onda in prima serata, dopo il successo ottenuto con le edizioni pomeridiane e della seconda serata. Il format cambia orario ma non cambia pelle: al centro di Storie al bivio di sera ci saranno ancora gli ospiti con i loro racconti personali e le rivelazioni inedite.

Storie al bivio di sera gli ospiti e le confessioni del 9 giugno

La puntata si apre con Nancy Brilli, che ripercorre la sua lunga e complessa storia d'amore con il cantautore Ivano Fossati, tra passione e momenti difficili. Subito dopo, Francesca Pascale - ex moglie della cantautrice Paola Turci - rievoca il legame con Silvio Berlusconi attraverso racconti inediti.

Spazio poi alla sfera privata di Matteo Salvini - vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - che interviene parlando del suo rapporto con la compagna Francesca Verdini e dei suoi figli, in un racconto più intimo rispetto alla sua consueta esposizione pubblica.

Nancy Brilli

La serata prosegue con la performance del trio Appassionante, che unisce pop e lirica, prima dell'intervista a Iva Zanicchi, protagonista di un racconto personale e intenso. L'artista parla della recente perdita del compagno Fausto Pinna, con cui ha condiviso quarant'anni di vita, e svela inoltre dettagli inediti sul suo rapporto con Frank Sinatra e con la figlia Michela.

Ampio spazio anche alla riflessione con la giornalista Concita De Gregorio, che presenta il libro La cura, in cui racconta la sua esperienza personale con un tumore al seno affrontato due volte. La chiusura è affidata a Roberta Capua, che parla per la prima volta della recente scomparsa dell'ex marito Stefano Cassoli, padre di suo figlio, in un momento di grande emozione.