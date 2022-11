Storia di un uomo d'azione, su Netflix in streaming da oggi

Storia di un uomo d'azione, il film liberamente ispirato alla vita di Lucio Urtubia, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 30 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Storia di un uomo d'azione, il film liberamente ispirato alla vita di Lucio Urtubia, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 30 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Liberamente ispirato alla vita di Lucio Urtubia, Storia di un uomo d'azione esplora la figura dell'anarchico spagnolo che mise a segno una leggendaria operazione di contraffazione a Parigi e finì nel mirino della più grande banca americana quando riuscì a ottenere un'enorme quantità di denaro falsificando traveller's cheques. L'opera si sviluppa nell'arco di cinque decenni, in particolare tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta, seguendo l'intera storia di Lucio.

Dagli umili inizi come muratore fino all'affermazione criminale come rapinatore di banche, prima di trasformarsi in giustiziere degli stessi istituti di credito che cercava di depredare precedentemente. Storia di un uomo d'azione è diretto da Javier Ruiz Caldera (Malnazidos - Nella valle della morte, Ghost Academy), scritto da Patxi Amezcua (I segreti del settimo piano) e vede nel cast come protagonista Juan José Ballesta (Oro - La città perduta), Luis Callejo (La vendetta di un uomo tranquillo) e Ben Temple (Rec).