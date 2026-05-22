Stewart McLean: l'attore, apparso anche in Virgin River, potrebbe essere vittima di un omicidio

L'attore e produttore canadese è stato visto per l'ultima volta il 15 maggio e le indagini sulla sua scomparsa sembra abbiano preso una svolta tragica.

Stewart McLean, attore canadese che era recentemente apparso nella serie Virgin River, è scomparso e, secondo le autorità, potrebbe essere stato ucciso.

La situazione sembra particolarmente complicata e la polizia locale sta compiendo delle indagini, chiedendo inoltre chiunque abbia delle informazioni su quanto accaduto di farsi avanti.

Le indagini sulla scomparsa dell'attore

Il 18 maggio è stata denunciata la scomparsa di Stewart McLean, che è stato visto per l'ultima volta il 15 maggio mentre si trovava a Lions Bay, in British Columbia.

Un comunicato ufficiale della polizia ha spiegato che, in base alle indagini, ci sono degli indizi che fanno credere che l'attore sia stato vittima di un omicidio. La polizia ha quindi chiesto a chiunque sia in possesso di notizie utili su quanto accaduto di contattare le autorità locali.

McLean, oltre ad aver recitato nel 2026 in una puntata di Virgin River, ha recitato in altri show come Murder in a Small Town, Happy Face, Arrow, Travelers e Beyond.

Stewart, nella sua carriera, ha inoltre lavorato come produttore ed era particolarmente attivo nell'area di Vancouver, in location come Bowen Island e Squamish.

Cosa racconta la serie Netflix

La serie Virgin River, che è diventata la serie più longeva di Netflix, racconta la storia di Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge), un'infermiera che lascia la città per ricominciare da capo in una tranquilla località californiana. Ma ben presto scopre che la vita di provincia riserva sfide impreviste, e che forse, per aiutare gli altri, deve prima imparare a guarire se stessa.

Nel cast degli episodi ci sono anche Tim Matheson, Annette O'Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Zibby Allen, Sarah Dugdale, Marco Grazzini, Kai Bradbury e Kandyse McClure.