Stevie Nicks vuole Harry Styles come star della miniserie Rhiannon

Stevie Nicks ha rivelato che sta adattando la canzone dei Fleetwood Mac intitolata Rhiannon in una miniserie televisiva che dovrebbe avere come protagonista il cantante e attore Harry Styles.

Il progetto, inizialmente, era stato pensato per il grande schermo ed è stato sviluppato durante il lockdown.

Nicks ha spiegato in che modo sta sviluppando il progetto legato alla canzone in un'intervista rilasciata al Los Angeles Times. L'artista ha spiegato che un fan le aveva inviato quattro romanzi che esploravano la mitologia alla base del brano cinque anni dopo aver scritto Rhiannon nel 1973. Stevie Nicks ha poi aggiunto che ha composto dieci canzoni tuttora inedite che vuole includere nella miniserie in fase di sviluppo.

La musicista ha spiegato di non aver intenzione di recitare nelle puntate, ma di non escludere un cameo in stile American Horror Story: Coven. Stevie Nicks ha però sottolineato che vuole coinvolgere Harry Styles: "Lui è decisamente tra i potenziali protagonisti. Sto dicendo 'Harry, non puoi invecchiare di un giorno. Devi stare esattamente come sei'. Gli ho già proposto il progetto".

L'ex star della boyband One Direction prossimamente sarà impegnato sul set del thriller psicologico Don't Worry, Darling.