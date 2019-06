Steven Spielberg sta scrivendo una serie horror che si potrà vedere solo di notte!

Steven Spielberg sta scrivendo una serie tv horror per Quibi che gli utenti saranno in grado di vedere solo di notte, quando i loro smartphone indicheranno che fuori è buio.

Spielberg: il cineasta statunitense in un'immagine tratta dal documentario

Ad anticipare la novità rivoluzionaria è il produttore Jeffrey Katzenberg, ospite del Banff World Media Festival in Canada: "Steven Spielberg è venuto da me e mi ha detto 'Ho una storia incredibilmente spaventosa che voglio realizzare'. La sta scrivendo lui stesso. Non ha scritto più niente da un po' di tempo, perciò rivederlo in azione è fantastico."

Katzenberg ha svelato che Steven Spielberg ha già scritto "cinque o sei episodi, che Quibi definisce "chapters", come un romanzo, di una storia composta da 10 o 12 capitoli". Il titolo di lavorazione della serie tv è Spielberg's After Dark. L'idea rivoluzionaria dietro la storia è che Spielberg ha richiesto che il pubblico sia in grado di vedere la serie in questione solo dopo mezzanotte. Il tutto con l'aiuto delle potenzialità degli smartphone, che renderanno lo show accessibile solo di notte.

Al momento Spielberg è impegnato anche nello sviluppo di un revival della sua serie antologica Amazing Stories per un altro servizio streaming, Apple TV Plus.

