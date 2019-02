Steven Spielberg contro lo streaming, invita i registi a fare film per il cinema

Steven Spielberg continua la sua lotta contro lo streaming invitando i registi a fare film per il cinema e non per la televisione.

"Mi auguro che tutti noi continueremo a credere che il principale contributo che possiamo fornire da registi è offrire al pubblico un'esperienza cinematografica" ha dichiarato il regista nel discorso di ringraziamento per il Filmmaker Award tributatogli dalla Cinema Audio Society presso l'InterContinental Hotel di downtown Los Angeles. "Credo fermamente che le sale cinematografiche continueranno a esistere per sempre."

Pur non facendo il nome di nessun servizio streaming o network, Steven Spielberg ha aggiunto: "Amo la televisione, amo le possibilità che offre. Alcuni dei più grandi lavori di scrittura sono stati fatti per la televisione, oggi alcune delle migliori performance sono in tv. Il suono nelle case è migliore di quanto sia mai stato, ma niente può sostituire un cinema buio con persone che non hai mai incontrato prima con cui condividere l'esperienza."

Lo scorso marzo Steven Spielberg si era espresso fermamente contro le candidature all'Oscar per i film Netflix dichiarando: "Una volta che ti impegni a realizzare un formato televisivo, quello diventa un film TV. può essere un buon lavoro, ma se è un film tv merita un Emmy, non un Oscar. Non credo che i film che sono usciti in un paio di cinema per meno di una settimana possano qualificarsi per la nomination agli Oscar."

Quest'anno Roma di Alfonso Cuarón, film distribuito da Netflix, è uno dei principali contendenti premi Oscar avendo ottenuto 10 nomination, incluse quelle per il miglior film e per la miglior regia. Di fronte alle polemiche sollevate, il capo di Netflix Ted Sarandos ha dichiarato: "Adoro l'esperienza della sala cinematografica e non siamo in conflitto con nessuno, credo che siamo complementari. Roma è fantastico sul grande schermo, ma la maggior parte del mondo non avrebbe accesso al film in sala. Ciò che voglio è connettere le persone con i film che potrebbero amare e credo che il pubblico ami Roma, sia che lo veda sul telefono sia che lo veda sul grande schermo."

