Steven Spielberg non esclude la realizzazione di un film horror: "Voglio tornare a spaventare gli spettatori"

Ricevendo l'Orso d'oro alla carriera alla Berlinale, Steven Spielberg ha dichiarato di non avere intenzione di "andare in pensione", non escludendo nemmeno di realizzare un film horror.

Steven Spielberg ha recentemente portato sul grande schermo il film autobiografico The Fabelmans e non ha ancora deciso quale sarà il suo prossimo progetto, non escludendo nemmeno un ritorno all'horror.

Mentre riceveva l'Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino, il regista ha infatti compiuto una piccola riflessione silla sua carriera, citando anche cult come Duel e Lo squalo.

Una foto di Steven Spielberg

Nel suo discorso, Steven Spielberg ha dichiarato che essere celebrato per la sua carriera lo preoccupa un po', spiegandone il motivo: "Non ho ancora finito. Voglio continuare a lavorare. Voglio continuare a imparare, scoprire e spaventare me stesso e alle volte terrorizzare voi".

Il regista ha quindi ammesso: "Devo tornare a quei film spaventosi realizzati quando ero più giovane, ma questa è un'altra storia di cui parlerò più avanti".

Spielberg, nella sua carriera, ha lavorato anche alla saga di Poltergeist senza però esserne il regista, decidendo però di collaborare a stretto contatto con Tobe Hooper.

Il regista sa però come spaventare i suoi spettatori, come dimostrano Lo Squalo e anche cult come Jurassic Park in cui non mancano scene ad alta tensione.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo film diretto da Steven Spielberg, il maestro del cinema ha confermato che sta sviluppando una miniserie basata su Napoleon, lo script firmato da Stanley Kubrick che non è mai diventato un film.