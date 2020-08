Steven Spielberg, morto il padre del regista: a lui dedicò l'Oscar

Il padre di Steven Spielberg, Arnold Spielberg è morto per cause naturali il 25 agosto 2020: ingegnere elettronico è considerato uno dei pionieri dell'informatica e a lui il regista dedicò l'Oscar per Salvate il soldato Ryan.

Steven Spielberg è in lutto: il padre Arnold Spielberg è morto il 25 agosto 2020 per cause naturali, aveva 103 anni. La notizia è stata diffusa da Variety che ha confermato la presenza del regista negli ultimi momenti di vita del padre.

After more than a century of contributions and commitment to his family, friends, and career, Arnold Meyer Spielberg, father of Steven, Anne, Sue and Nancy Spielberg, passed away of natural causes on August 25, 2020. Our deepest condolences to the Spielberg family. pic.twitter.com/wzByk5NJSR — Amblin (@amblin) August 26, 2020

Steven Spielberg è riuscito a stringere la mano del padre mentre se ne andava e a sussurrargli nell'orecchio "Sei il nostro focolare e la nostra casa", questo riporta Variety che per primo ha dato la notizia della morte di Arnold Spielberg. Steven e le tre sorelle Anne, Nancy e Sue in una dichiarazione congiunta hanno detto che il padre ha insegnato loro ad "amare la ricerca, espandere la loro mente, tenere i piedi per terra ma allo stesso tempo raggiungere le stelle e guardare in alto".

Arnold Spielberg era nato il 6 febbraio 1917 a Cincinnati, già da piccolo aveva sviluppato una passione per l'apprendimento e l'innovazione. All'età di 6 anni, aveva trasformato la soffitta della casa di famiglia in un laboratorio improvvisato dove sviluppava le sue piccole invenzioni come una macchina elettrica che aveva realizzato collegando le batterie e i suoi amici erano gli assistenti a cui toccava il compito di mantenere gli elettrodi. All'età di 12 anni ha avuto la sua prima radio amatoriale grazie alla quale condivideva le sue storie con estranei via etere. L'amore per la narrazione era qualcosa che ha trasmesso ai suoi figli. "Ha fatto amicizie attraverso la radio. Ha sentito storie da persone di cui ignorava l'esistenza. È entrato in contatto con estranei e questa affabilità è qualcosa che ha portato nella vita reale, spesso facendo amicizia con un'altra persona in coda da Starbucks o al tavolo accanto a lui" ha detto sua figlia Sue.

Nel dicembre del 1941 Arnold Spielberg si arruolò come sergente nell'esercito, continuando a lavorare come operatore radio e capo delle comunicazioni per il 490esimo Bomb Squadron, noto anche come Burma Bridge Busters. Nel 1946 ha sposato Leah Posner e l'anno dopo è nato il figlio Steven. Nel 1956 è entrato nella General Electric dove ha contribuito alla costruzione di computer molto innovativi. "Quando vedo una PlayStation, quando guardo un telefono cellulare - dalla calcolatrice più piccola a un iPad - penso 'mio padre fa parte del team di geni che ha dato il via a tutto questo'"., amava ripetere Steven Spielberg che dedicò al padre l'Oscar per Salvate il soldato Ryan.

A causa dell'attuale situazione sanitaria, i figli di Arnold Spielberg hanno fatto sapere che la celebrazione della vita con il rito ebraico che prevede di svelare la lapide si terrà probabilmente nell'autunno del 2021. La famiglia Spielberg ha chiesto che al posto dei fiori si facciano donazioni al National World War II Museum di New Orleans o ai veterani della guerra ebraica degli Stati Uniti d'America.