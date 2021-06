Steven Spielberg stringe un accordo con Netflix: Amblin produrrà nuovi film per la piattaforma

Steven Spielberg, tramite la sua Amblin Partners, collaborerà con Netflix nonostante alcuni anni fa avesse sostenuto ci fosse una grande differenza tra i progetti destinati alle piattaforme di streaming e quelli distribuiti nelle sale.

La casa di produzione ha ora stretto un nuovo accordo che prevede la realizzazione di numerosi film ogni anno.

L'accordo tra Netflix e Amblin esisterà in contemporanea con quello stretto con Universal Pictures in precedenza. Steven Spielberg produrrà nuovi progetti per le due realtà senza sovrapposizioni e nessuna delle due avrà il diritto di priorità sui titoli in fase di sviluppo. Lo studio manterrà quindi un certo controllo sui propri progetti.

Netflix e Amblin hanno già collaborato in occasione del film Il processo ai Chicago 7 e prossimamente la piattaforma di streaming distribuirà e sosterrà a livello economico Maestro, il nuovo lungometraggio scritto e diretto da Bradley Cooper sulla vita di Leonard Bernstein.

Steven Spielberg ha dichiarato: "Alla Amblin la narrazione sarà sempre al centro di ogni cosa che facciamo e da quando io e Ted abbiamo iniziato a parlare di una partnership è stato immediatamente chiaro che avevamo un'incredibile opportunità di raccontare nuove storie insieme e raggiungere gli spettatori in modi nuovi. Questo nuovo spazio per i nostri nuovi film, insieme alle storie che continuiamo a raccontare con la nostra famiglia della Universal e i nostri partner, sarà incredibilmente soddisfacente per me a livello personale visto che intraprendiamo questo percorso insieme a Ted e non vedo l'ora di iniziare la collaborazione con lui, Scott, e l'intero team Netflix".

Il Co-CEO di Netflix ha aggiunto: "Spielberg è un creativo visionario e un leader e, come molti altri intorno al mondo, sono cresciuto venendo influenzato dai suoi personaggi memorabili e dalle storie che sono durate nel tempo, ispirando ed entusiasmando. Non vedo l'ora di lavorare con il team di Amblin e siamo onorati ed elettrizzati nel far parte di questo capitolo della storia cinematografica di Steven".