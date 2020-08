Steven Soderbergh: "Con le nuove misure di sicurezza i budget lieviteranno del 20 percento"

Steven Soderbergh conferma la difficoltà nel trovare in breve tempo i budget necessari a far ripartire le produzioni in sicurezza visto che i costi aumenteranno del 20%.

Le produzioni che faranno ritorno sul set a breve dovranno tener conto del fatto che, con le nuove misure di sicurezza, i budget di film e serie tv lieviteranno del 15-20 percento, come spiega Steven Spoderbergh.

Il regista premio Oscar, campione dei progetti indie, ha spiegato al The New York come la necessità di nuovi protocolli di sicurezza dovuti all'emergenza sanitaria globale costringerà Hollywood a rivedere i budget:

"Abbiamo la capacità di decidere come portare avanti un progetto, come muoverci, quante persone usare, ma adesso la situazione deve cambiare per problemi di sicurezza. Per adeguarci i budget lieviteranno del 15 - 20%, a seconda del progetto; se saremo in grado a metterci in regola rapidamente allora tutti potranno tornare a lavorare sul set in sicurezza."

Le produzioni si stanno riattivando in Texas, California e a Vancouver, ma al momento gli sforzi sono concentrati sul testare coloro che si trovano sul set, sul fornire materiali protettivi e sul mettere in piedi le nuove linee guida per il distanziamento. Steven Soderbergh è stato messo alla guida della commissione della Directors Guild responsabile delle nuove regole di sicurezza:

"Se tutti seguiranno i protocolli che stiamo stabilendo, ho fiducia che nessuno si ammalerà sul lavoro. Se qualcuno si ammala avverrà nelle 12 - 14 ore in cui non si trova sul set e noi non possiamo controllare il suo comportamento."

Soderbergh è fiducioso che, con le nuove regole, a breve l'industria ripartirà a pieno ritmo, ma il problema principale sarà trovare le risorse economiche necessarie per mettere in sicurezza le produzioni:

"La sfida principale è legata alla diffusione del virus, come possiamo accedere alle risorse e al personale necessario per mettere in piedi le misure di sicurezza che permettano a un set di essere sicuro? Dobbiamo sperimentare su uno o due progetti e vedere come va, ma nelle ultime settimane ci sono molte produzioni che stanno ripartendo in contemporanea. Non sarà una passeggiata."