Steven Soderbergh sul cinema e gli Oscar: “I film non contano più come una volta”

Durante un'intervista pubblicata di recente da Rolling Stone, Steven Soderbergh ha parlato del cinema, degli Oscar e di Magic Mike's Last Dance, il suo nuovo film che finora sta ricevendo una serie di recensioni negative da parte del pubblico e della critica.

"Quest'anno gli Oscar saranno molto significativi. Non si puoi dire: 'Non hanno nominato neanche un film popolare!'. Non si può proprio dire quest'anno con pellicole come Top Gun: Maverick, Avatar: La via dell'acqua ed Elvis", ha spiegato Soderbergh.

"Quindi scopriremo se davvero questo sia il problema o se si tratta di qualcosa di più profondo, ossia che i film non occupano lo stesso spazio culturale di una volta. In parte per la crescita della televisione, ma in termini di cultura non contano come vent'anni fa. Di conseguenza, soprattutto per gli spettatori più giovani, non è così avvincente come in passato. Impareranno molto quest'anno. Lo faremo tutti", ha concluso il regista.

A proposito di come ha provato ad approcciare la sessualità nel suo nuovo film, Steven Soderbergh ha affermato: "Oggi la domanda è: come possiamo creare un ambiente sicuro in cui le persone possano esplorarsi a vicenda senza uccidere completamente il mistero di ciò che l'altra persona vuole e di ciò che prova? Non credo che nessuno sia eccessivamente innamorato della sensazione di dover compilare un questionario... quindi come parli alle persone della lettura di segnali non verbali in modo che la cosa non muoia sotto il microscopio?".