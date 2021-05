Steve McQueen e BBC Team realizzeranno Uprising, serie sulla questione razziale in UK

Dopo il successo di Small Axe, Steve McQueen torna a collaborare con la BBC per realizzare la serie documentaria Uprising, sulla questione razziale in Gran Bretagna.

Un ritratto di Steve McQueen

La serie in tre parti esplorerà tre eventi fondamentali del 1981 che hanno cambiato le relazioni razziali nel Regno Unito e le hanno definite per una generazione. Nel gennaio 1981, un incendio a una festa nel sobborgo londinese di New Cross uccise 13 adolescenti neri. A marzo, più di 20.000 persone hanno partecipato alla Giornata d'azione del popolo nero, la prima protesta organizzata dai neri britannici. E ad aprile sono esplose le rivolte di Brixton.

Steve McQueen ha già affrontato alcuni di questi eventi in Alex Wheatle, episodio di Small Axe.

James Rogan, regista della serie documentaria BBC Stephen: The Murder that Changed a Nation, su un noto omicidio razziale negli USA, co-dirigerà Uprising con McQueen. Rogan e McQueen in passato hanno collaborato producendo i documentari Black Power e Subnormal.

"È un onore realizzare questi film con testimonianze di sopravvissuti, investigatori, attivisti e rappresentanti della macchina dello stato", ha dichiarato Steve McQueen. "Possiamo imparare solo se guardiamo le cose attraverso gli occhi di tutti gli interessati; l'Incendio di New Cross è passato alla storia come una tragica nota a piè di pagina, ma quell'evento e le sue conseguenze possono ora essere visti come eventi epocali nella storia della nostra nazione".