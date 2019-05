Stephen King Night: la serata dedicata al re del brivido stasera su Paramount Network!

Stasera su Paramount Network arriva la Stephen King Night, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, con una programmazione speciale dei film e serie tv ispirati al re del brivido!

In occasione dell'uscita al cinema del nuovo adattamento per il grande schermo di Pet Sematary, dedica una serata alla penna più famosa di tutto il genere horror: Stephen King. Con più di 50 romanzi scritti, per un totale di oltre 500 milioni di copie vedute, Stephen King è uno degli scrittori americani di maggior successo, dai cui racconti sono stati tratti decine di film e serie TV. Paramount Network, stasera mercoledì 1° maggio dalle 21.10, celebra il "re del terrore" con una programmazione speciale.

Lo scrittore Stephen King

Si comincia con Mucchio d'ossa, alle 21.10. Tratta dall'omonimo romanzo, questa miniserie in due episodi racconta le vicende di Mike Noonan (Pierce Brosnan), uno scrittore la cui moglie muore tragicamente in un incidente stradale. Mike scopre così che la moglie era incinta, ma di una figlia non sua. Sconvolto dalla notizia e tormentato dagli incubi, non riesce più a scrivere, nonostante debba preparare un nuovo romanzo in pochi mesi. Per trovare la giusta concentrazione decide di trasferirsi nella casa sul lago dove soggiornò sua moglie prima di morire. Qui però, dovrà fare i conti con delle presenze piuttosto misteriose.

A seguire andrà in onda, in prima TV assoluta, il documentario Stephen King - Maestro dell'horror. Diretto da Elliot Kew, il documentario racconta la carriera di Stephen King sin dai primi momenti, quando l'abbandono del padre e la passione per la scrittura segnarono per sempre la sua vita. Una vita che non è stata solo fantasia e grandi successi, ma anche grosse crisi personali e abusi di sostanze, dalle quali è uscito grazie al supporto dei familiari. Stephen King - Maestro dell'horror racconta tutto questo e molto altro, con le testimonianze di critici e attori (tra cui John Lithgow, nel cast di Pet Semetary) che hanno recitato nelle varie trasposizioni dei suoi libri.

Charles Durning in una scena di 'Desperation'

La serata si conclude con la pellicola del 2006 Desperation. In viaggio attraverso il deserto del Nevada, la famiglia Carver viene fermata da Collie Entragian (Ron Perlman), sceriffo di Desperation, che, dopo averla trovata in possesso di marijuana, la porta in caserma e la arresta. Una volta entrati nella cittadina, i Carver scoprono che si tratta di un paese tetro e desolato, infestato da forze maligne. L'unico che li può salvare è il figlio, dotato di poteri soprannaturali. Come la miniserie Mucchio d'Ossa, anche Desperation è diretto da Mick Garris, che ha seguito molte trasposizioni dei testi di Stephen King per il piccolo schermo.

Una serata da brividi dunque su Paramount Network, alla scoperta di una delle più grandi firme della letteratura horror.