Stephen King loda Jeremy Renner: "Lui è uno tosto: è stato investito da uno spazzaneve ed è tornato sul set"

Stephen King ha rivelato di aver trascorso le festività del 4 luglio guardando serie televisive e ha voluto inviare i suoi complimenti a Jeremy Renner per il recupero fisico compiuto dopo l'incidente subito all'inizio del 2023.

Lo scrittore si è infatti dedicato alla visione di Mayor of Kingstown, il progetto creato da Taylor Sheridan e Hugh Dillon con star l'interprete di Hawkeye nell'universo Marvel.

I commenti di Stephen King

Lo scrittore ha ammesso online: "Non ho alcuna idea di cosa stia accadendo in Mayor of Kingstown, ma amo questo show. Mi ricorda The Shield e Sons of Anarchy. Non ho la più fottuta idea di cosa stava accadendo anche in quelle serie".

Stephen King ha quindi aggiunto che gli è invece chiaro che Mike McLusky, il "sindaco" della città del Michigan in cui la sua famiglia è alle prese con gang e poliziotti, guida una Lincoln Connie. L'autore di innumerevoli bestseller ha sottolineato: "Quello è tutto ciò che ho bisogno di sapere. Inoltre quel tizio, Bunny Tobi Bamtefa, è un duro".

Stephen ha tuttavia voluto rivolgere un pensiero speciale al protagonista Jeremy Renner: "Lui è uno tosto che è stato investito da uno spazzaneve ed è tornato per la terza fottuta stagione!".

Le sfide affrontate da Renner

La star del MCU, recentemente, ha spiegato che dopo l'incidente sta accettando ruoli meno impegnativi a livello emotivo, ribadendo che non ha l'energia necessaria, dovendo concentrarsi su quanto gli richiede il suo fisico. Renner ha tuttavia rassicurato i fan sostenendo che la sua situazione migliora di giorno in giorno e spera di poter continuare a fare passi in avanti.

Ritornare sul set di Mayor of Kingstown non è stato invece troppo complicato perché l'attore conosceva già il personaggio.