Stephen King: "Dee Wallace avrebbe dovuto vincere l'Oscar per la sua performance in Cujo"

Stephen King ha rivelato che l'attrice di Cujo, Dee Wallace, avrebbe dovuto essere nominata per un Oscar per la sua interpretazione nell'adattamento del suo romanzo del 1981.

Dee Wallace, almeno secondo Stephen King, avrebbe dovuto ottenere una nomination all'Oscar per la sua interpretazione in Cujo, il quinto adattamento hollywoodiano di un romanzo del celebre scrittore. King stesso, durante l'ultimo episodio di The Kingcast, ha colto l'occasione per tessere le lodi della Wallace e della pellicola del 1983.

"Uno dei film che secondo me è davvero fantastico... è Cujo. Ho pensato che questa è la conversazione che si ha con le persone in questo periodo, visto che siamo nel bel mezzo della stagione dei premi", Ha dichiarato King. "Si parla sempre di chi viene nominato e chi no, secondo me Dee Wallace avrebbe dovuto essere nominata per un Academy Award e avrebbe dovuto vincerlo."

In Cujo, Dee Wallace interpreta Donna Trenton, una madre che scopre che suo marito ha una relazione. Mentre il loro matrimonio va a rotoli, il marito parte con il suo socio per cercare di salvare la loro compagnia pubblicitaria e Donna si reca con il figlio dal meccanico Joe Camber, pensando erroneamente di svolgere una semplice commissione.

Stephen King crede fermamente che la Wallace abbia regalato agli spettatori una delle performance migliori di sempre e che il film sia stato trascurato dai membri dell'Accaddemy a causa del genere d'appartenenza: "Penso che molti di loro, beh... non dico che vadano in giro con le sacche per la colostomia ma non mi sento di dire neanche il contrario. Molti di loro sono troppo vecchi e non apprezzano quei film, ma resta il fatto che fu una performance incredibile."