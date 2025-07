Stephen Colbert: CBS cancella il suo Late Show per "ragioni di budget"

La crisi che attanaglia la tv americana continua a mietere vittime. L'ultima, in ordine di tempo, è uno dei volti più noti del piccolo schermo. CBS ha annunciato la cancellazione del Late Night con Stephen Colbert. Le ragioni riguarderebbero una "decisione finanziaria".

La manovra - che pone fine ad anni di programmazione originale a tarda notte della CBS, iniziata quando la rete ingaggiò David Letterman dalla NBC nel 1993 - arriva mentre i network sono sempre più diffidenti nei confronti degli elevati costi di produzione dei programmi e i giovani spettatori fruiscono degli show sempre di più in digitale.

"Consideriamo Stephen Colbert insostituibile e concluderemo il Late Show a maggio 2026", hanno dichiarato i dirigenti della CBS in una nota diffusa da Variety. "Siamo orgogliosi che Stephen consideri la CBS casa sua. Lui e la trasmissione saranno ricordati nel pantheon dei grandi che hanno onorato la televisione a tarda notte. Questa è una decisione puramente finanziaria in un contesto difficile per il mondo del late night. Non è in alcun modo correlata alla performance, ai contenuti o ad altre questioni dello show in corso alla Paramount."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La reazione di Stephen Colbert

Informati della decisione della rete americana solo un paio di giorni fa, Stephen Colbert ha affrontato la questione col pubblico durante la registrazione della trasmissione di giovedì. "È un lavoro fantastico. Vorrei che qualcun altro se ne occupasse", ha scherzato, ringraziando i dirigenti della CBS e i circa 200 membri dello staff che lavorano al suo programma.

Il pubblico ha fischiato esprimendo rumorosamente il proprio dissenso per la decisione della CBS. "Sì, condivido i vostri sentimenti", ha esclamato Colbert. "Non è solo la fine del nostro programma, ma è la fine del Late Show sulla CBS. Non verrò sostituito. Tutto questo finirà."

I veri motivi del licenziamento: colpa di Trump?

Se ufficialmente i motivi della cancellazione del Late Night sono legati al costo crescente della trasmissione, dietro le quinte le voci su una possibile ingerenza politica, seppur indiretta, si sprecano. Rumor sostengono che sia Colbert che Jon Stewart, conduttore del Daily Show su Comedy Central, siano finiti nel mirino dei dirigenti di Skydance Media, che dovrebbe acquisire Paramount Global, la società madre di CBS e Comedy Central. David Ellison, a capo di Skydance, sembrerebbe vicino alle idee politiche del presidente Donald Trump, che Colbert e Stewart prendono regolarmente in giro nei loro monologhi.

Il senatore Adam Schiff, democratico californiano, è intervenuto sui social media giovedì dopo aver registrato una trasmissione del Late Show dichiarando: "Se Paramount e CBS hanno chiuso il Late Show per motivi politici, il pubblico merita di saperlo. E merita di meglio".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La CBS ha già ridotto le sue attività tardo-serali. La rete ha recentemente cancellato After Midnight, un programma parallelo andato in onda dopo il Late Show e con la partecipazione della comica Taylor Tomlinson. La Tomlinson ha deciso di abbandonare il programma per concentrarsi sulla sua attività di comica, nonostante la CBS avesse chiesto una terza stagione.