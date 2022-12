Stephen Boss: morto il DJ tWitch del The Ellen DeGeneres Show, aveva 40 anni

Stephen Boss, noto come DJ tWitch al The Ellen DeGeneres Show è morto questo martedì. La sua morte è stata confermata dal medico legale della contea di Los Angeles dopo il ritrovamento del corpo in una stanza d'albergo dove, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe andato per togliersi la vita con un colpo d'arma da fuoco.

Una foto di Stephen Boss

La triste notizia è stata data da sua moglie, Allison Holker Boss attraverso una dichiarazione ufficiale: "Con il cuore pesante condivido che mio marito Stephen Boss ci ha lasciato. Stephen ha illuminato ogni stanza in cui è entrato. Apprezzava soprattutto la famiglia, gli amici e la comunità; ispirare il prossimo con il suo amore rappresentava tutto per lui. Era la spina dorsale della nostra famiglia, il miglior marito e padre che si potesse avere, e un'ispirazione per i suoi fan. Dire che ha lasciato un'eredità sarebbe un eufemismo, e il suo impatto positivo continuerà a farsi sentire. Sono certa che non passerà giorno in cui non onoreremo la sua memoria. Chiediamo privacy in questo momento difficile per me e soprattutto per i nostri tre figli. Stephen, ti amiamo, ci manchi, e terrò sempre l'ultimo ballo per te".

Jennifer Aniston si apre a proposito dell'ultimo episodio dello show di Ellen DeGeneres

Moltissime testate americane, tra cui TMZ, hanno riportato che Boss se n'è andato con un colpo di pistola autoinflitto. Nella sua carriera il grande pubblico lo ricorda principalmente per il lavoro con il The Ellen DeGeneres Show, cui si è unito dal 2014 fino alla sua chiusura nel 2022. Oltre a sua moglie, Stephen Boss lascia due figlie e un figlio.