Stephen Boss: confermata la causa della morte del DJ del The Ellen DeGeneres Show

Il medico legale della contea di Los Angeles ha confermato che Stephen Boss, meglio conosciuto come il DJ e ballerino tWitch del The Ellen DeGeneres Show, è morto suicida a causa di una ferita da arma da fuoco alla testa.

La causa della morte è stata ampiamente ipotizzata tre giorni fa quando la notizia della morte di Stephen Boss è stata confermata dalla moglie, la ballerina e conduttrice televisiva Allison Holker Boss. Apparentemente il 40enne tWitch si era allontanato dalla casa di famiglia per trasferirsi in un hotel di Los Angeles, dove si è tolto la vita. Aveva 40 anni.

Stephen Boss si è unito al The Ellen DeGeneres Show nel 2014 ed è rimasto nel cast del talk show fino all'uscita della conduttrice avvenuta pochi mesi fa. Boss è stato nominato produttore esecutivo nel 2020. Inoltre, da ballerino, è stato a lungo giudice di So You Think You Can Dance.

La sua morte improvvisa è stata accolta on sgomento nel mondo della televisione. Ellen DeGeneres ha twittato: "Ho il cuore spezzato. tWitch era puro amore e luce. Era la mia famiglia e lo amavo con tutto il cuore. Mi mancherà. Per favore, inviate il vostro amore e sostegno ad Allison e ai suoi bellissimi figli: Weslie, Maddox e Zaia".

Anche Whoopi Goldberg ha ricordato Boss nel corso di The View: "Apprendere della tragica morte di Stephen 'tWitch' Boss mi ha spezzato il cuore. Amavo la sua danza, amavo la sua energia".