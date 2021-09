Stephen Amell risponde agli hater con una foto a torso nudo: "Potrei rubarvi le fidanzate"

A volte, le fotografie che postiamo sui social ricevono reazioni sgradevoli. Stephen Amell, ad esempio, ha dovuto rispondere a chi ha criticato il suo aspetto fisico in seguito alla pubblicazione di una foto in costume su Instagram. A queste persone, il protagonista di Arrow ha risposto di essere in forma perfetta.

In seguito alle critiche ricevute per il suo aspetto fisico in una foto postata su Instagram tre giorni fa, Stephen Amell ha dichiarato su Facebook: "Annuncio pubblico: sono alto 1,85 cm e peso circa 90 kg. Sono in una forma tremenda e sono forte come la merda! Sono a un passo dal fare saltare in aria la mia forma fisica nel poster della prima stagione di Arrow. Quella serie risale a nove anni fa. La prossima volta che faccio una foto in costume ricorderò di flettere i miei muscoli! E se ciò non bastasse, mandatemi i vostri indirizzi! Mi presenterò per rubare i vostri ragazzi e le vostre ragazze!".

L'uscita di Stephen Amell è stata applaudita da molti suoi fan, che hanno apprezzato il suo coraggio e la decisione di pubblicare un commento del genere. Un fan ha dichiarato: "Credo che ci sono tante persone infelici per la loro vita. Persone del genere provano a demolire anche gli altri. Complimenti, Stephen, per non esserti lasciato demolire da queste persone piccole".

Altri fan del protagonista di Arrow hanno esaltato il suo aspetto fisico, si sono proposti per andare a letto con lui e hanno invitato gli hater a guardarsi allo specchio prima di aprire bocca. La risposta di Stephen Amell è stata postata per reagire ai commenti offensivi di alcune persone che hanno criticato su Instagram il suo aspetto fisico. Uno, ad esempio, ha chiesto dove fossero finiti i suoi addominali. Un altro, invece, ha scritto: "Cos'è successo al fisico che avevi in Arrow? Ha fatto una brutta fine? Dove sono gli addominali?".