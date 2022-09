Step Up 3: il trailer dei nuovi episodi della serie con Ne-Yo

Il 16 ottobre arriverà sugli schermi americani Step Up 3 e il trailer regala le prime sequenze dei nuovi episodi della serie.

Gli episodi di Step Up 3, in arrivo il 16 ottobre sugli schermi americani di Starz, hanno ora un trailer che mostra alcune scene con Christina Milian, coinvolta per riempire il vuoto lasciato nel cast dopo la morte di Naya Riviera.

Nel video spazio a problemi legali, amori, spettacolari coreografie e tanti ostacoli da superare nel tentativo di raggiungere il successo.

Nel cast della terza stagione di Step Up ci sono anche Ne-Yo nel ruolo di Sage Odom, Faizon Love, Eric Graise, Terayle Hill, Enrique Murciano e Tricia Helfer.

Il progetto, ispirato al franchise cinematografico, racconta gli amori, i tradimenti e le rivalità legate ai mondi della musica e della danza. A High Water, infatti, si preparano i nuovi talenti nel mondo dell'arte. Il fondatore di quella realtà, e megastar, Sage Odom (Ne-Yo), nei nuovi episodi deve affrontare un'accusa di omicidio, un potenziale fallimento economico e potenti nemici dal punto di vista politico. Collette Jones (Christina Milian), partner negli affari e in amore, fatica a mantenere intatta la loro immagine mentre si occupa di un tour nazionale e deve lasciarsi alle spalle il suo ruolo dietro le quinte dell'impero, oltre a dover mantenere un segreto che minaccia di rovinare tutto.

Tra i giovani talenti che sembrano destinati a diventare rapper e superstar della danza, ci sono Rigo (Terrence Green), Poppy (Kendra Willis), Tal (Keiynan Lonsdale), Davis (Carlito Olivero), Odalie (Jade Chynoweth) e Angel (Rebbi Rosie). Tutti loro scopriranno che provare a realizzare il proprio sogno ha un prezzo.

La serie è stata creata e prodotta da Holly Sorensen, mentre tra i produttori ci sono anche Adam Shankman e Jennifer Gibgot, già nel team che ha realizzato i film con star Channing Tatum e Jenna Dewan, a loro volta produttori.