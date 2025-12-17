Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales: spuntano le foto di una notte a casa di lui

Non è la prima volta che voci di corridoio li volevano insieme, ma ora ci sarebbero delle foto a conferma di una possibile liaison tra l'ex di Raoul Bova e il conduttore di Rai 1. E la notizia arriva anche sui media spagnoli.

Il nome di Stefano De Martino torna a incrociarsi con quello di Rocío Muñoz Morales. Se nei mesi scorsi si parlava soprattutto di indiscrezioni e retroscena, ora a far drizzare le antenne è una serie di fotografie pubblicate in edicola.

Non si tratta di immagini romantiche né compromettenti, ma scatti che vengono letti come indizi di una frequentazione a causa del luogo e dell'orario in cui sono stati fatti, che farebbero pensare a una possibile storia tra i due.

Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales: cosa mostrano le foto e cosa no

Stefano De Martino

L'accostamento tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales circola da tempo. In estate si era parlato di una "vicinanza" e di contatti frequenti, ma all'epoca non c'erano riscontri concreti e soprattutto nessuna dichiarazione.

Negli ultimi giorni, però, la questione è tornata d'attualità perché un settimanale - Diva e Donna - ha deciso di puntare tutto su una ricostruzione fotografica piazzata in copertina. Secondo quanto pubblicato, il conduttore di Affari tuoi sarebbe rientrato a casa in serata da solo, intorno alle 21.50, mentre l'attrice sarebbe uscita dallo stesso portone diverse ore dopo, in piena notte.

Il claim della copertina è esplicito: "Grande esclusiva. Le uniche foto della love story segreta. Notte d'amore a casa di lui. Lei è uscita dal portone in piena notte".

Detto questo, va chiarito cosa manca. Non ci sono scatti che li ritraggano insieme, né scene mano nella mano, né baci. La "prova", quindi, non è un gesto affettuoso ripreso dai fotografi, ma un insieme di elementi che il magazine interpreta come significativo. È abbastanza per parlare di frequentazione? Per alcuni sì, per altri no: dipende da quanto peso si decide di dare a una sequenza di orari.

È caccia allo scatto che li inchioderà

I magazine di gossip fremono e l'idea è che i paparazzi siano appostati come ai vecchi tempi per carpire il momento giusto, quello che inchioderà De Martino e la ex di Raoul Bova. Già qualche giorno fa, infatti, Riccardo Signoretti (direttore di Nuovo) aveva commentato una copertina di Diva e Donna, dicendosi in attesa di vedere le foto. Anzi, di sperare che le foto arrivassero a lui per primo, per accaparrarsi lo scoop. Ora le immagini ci sono, ma non sono quelle sperate.

E di conseguenza anche il gossip rimane in sospeso: c'è e non c'è. Non è detto che si possa parlare di liaison tra i due, anche se sospetti (o forse speranze) ci sono.

La notizia fa il giro del mondo e arriva in Spagna

Rocío Munoz Morales

Un elemento interessante è la velocità con cui la notizia è passata dai settimanali italiani ai siti spagnoli. E tra i rilanci c'è anche quello di El Mundo, che ha riportato la voce sottolineando soprattutto il fatto che nessuno dei due abbia commentato pubblicamente.

Il quotidiano scrive: "Lei è spagnola, lui è italiano. Un binomio internazionale già noto all'attrice e presentatrice Rocío Muñoz Morales (37 anni) che, secondo quanto riportato dalla stampa italiana nelle ultime ore, avrebbe già una nuova relazione sentimentale con il noto presentatore e ballerino italiano De Martino (36 anni)".

"Negli ultimi giorni, se non ore, i principali organi di informazione italiani si sono convinti sempre di più che sia solo questione di tempo prima che venga annunciato pubblicamente che Muñoz Morales e De Martino hanno iniziato una relazione", si legge ancora su El Mundo. "Alcuni media sostengono addirittura che la conferma avverrà durante le vacanze di Natale. Ma sebbene nessuno dei due abbia confermato la loro relazione, non l'hanno nemmeno smentita".

Al momento, quindi, la "storia" De Martino-Rocío si regge su indizi, ricostruzioni e sul fatto che né l'uno né l'altra abbiano preso posizione. Le feste di Natale porteranno un'uscita pubblica, una smentita o semplicemente il silenzio?