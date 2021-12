Station 19, la terza stagione su Prime Video in streaming da oggi

Station 19, lo spin-off del medical drama Grey's Anatomy che racconta le vicende dei vigili del fuoco di Seattle, arriva su Prime Video con gli episodi della terza stagione in *streaming+ da oggi 6 dicembre 2021 per tutti gli utenti abbonati!

La serie con protagonisti i vigili del fuoco di Seattle presenta tantissimi cross-over sempre più frequenti con Grey's Anatomy anche grazie alla direzione della showrunner Krista Vernoff, precedentemente showrunner del medical drama incentrato sul Grey Sloan Memorial Hospital. Station 19 racconta le vicende personali e lavorative dei vigili del fuoco della stazione 19 di Seattle. Tra i fili conduttori che legano la serie sui pompieri a Grey's Anatomy tornerà nella terza stagione il personaggio chiave di Ben Warren (Jason Winston George, Il tocco del male) ex chirurgo del Grey Sloan Memorial Hospital, ora vigile del fuoco della Station 19 e marito di Miranda Bailey (Chandra Wilson, nominata a 4 Emmy per la serie).

Station 19: Jaina Lee Ortiz ed Ellen Pompeo in una foto della serie

La seconda stagione si è conclusa con un bacio tra Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz, Rosewood) e il capitano Robert Sullivan (Boris Kodjoe, Love & Basketball), come evolverà il loro rapporto? Nel frattempo Travis Montgomery (Jay Hayden, La coniglietta di casa) è stato arrestato perché il pompiere che ha aggredito in un bar lo ha denunciato. Cosa accadrà a Travis? La serie è stata un discreto successo, nel marzo 2020 il canale ABC ha rinnovato lo show per una quarta stagione, e nel maggio 2021 è stata annunciata anche la quinta stagione, che negli Stati Uniti è andata in onda a partire dal settembre 2021.