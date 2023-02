Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino torna su Rai2: anticipazioni ed ospiti

Stasera tutto è possibile torna alle 21:20 in prima serata su RAI 2: lo show, condotto da Stefano De Martino, è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Scopriamo chi sono i prestigiosi ospiti che stasera saliranno sul palco e giocheranno con il conduttore e gli ospiti fissi. Il programma è disponibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Nuovo appuntamento con il comedy show condotto da Stefano De Martino. Stasera, alla vigilia di San Valentino ci aspetta una puntata a tema STEP in Love. Ospiti Fabio Caressa, Max Giusti, Francesco Procopio, Nathalie Guetta, Cristiano Caccamo e Samira Lui. TornaNO gli ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che dedica le proprie imitazioni sono Maria De Filippi e Francesca Fagnani, reduce dalla co-conduzione di Sanremo 2023.

Stasera tutto è possibile ripropone alcuni dei giochi più famosi tra cui l'amatissimo La Stanza inclinata. E ancora, Segui il labiale, Mimo senza fili e Rubagallina. Ci sono però anche delle novità come La coppia che scoppia. I due concorrenti in gioco devono far scoppiare un palloncino con la sola pressione del proprio corpo.