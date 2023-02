Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino: anticipazioni ed ospiti della puntata, stasera su Rai 2

Stasera tutto è possibile torna su RAI 2 alle 21:20 in prima serata. Lo show, condotto da Stefano De Martino, è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Scopriamo chi sono i prestigiosi ospiti che oggi 27 febbraio saliranno sul palco e giocheranno con il conduttore e gli altri protagonisti. Il programma è disponibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Nuova punta del comedy show condotto da Stefano De Martino, oggi su Rai 2 ci saranno come ospiti Nathalie Guettà, Andrea Pucci, Peppe Iodice, Claudio Lauretta, Bianca Guaccero, Elena Santarelli e Giovanni Esposito, oltre a Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che imiterà Mara Venier e Milly Carlucci

Tra i giochi della puntata - intitolata "W la Rai" - oltre all'immancabile "Stanza Inclinata" ci saranno: "Step Burger", "Decollo Immediato", "Ma che musical" e "Il Grande Brivido". Ci sarà, inoltte, il nuovo "Patapouf": alcuni ospiti saranno al centro del palco, bendati, e balleranno a tempo di musica, mentre gli altri potranno disturbare il gioco spostando e togliendo i pouf presenti sul palco. Quando si fermerà la musica chi è bendato dovrà cercare di sedersi su uno dei pouf presenti per passare al turno successivo, mentre chi rimane senza pouf è eliminato.

La regola del programma è sempre e solo una: divertirsi, per serate all'insegna della spensieratezza e del buonumore.