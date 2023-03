Stasera tutto è possibile: ospiti del 20 marzo, anticipazioni, giochi con Stefano De Martino su Rai 2

Stasera tutto è possibile: anticipazioni, ospiti, giochi della puntata del 20 marzo in onda alle 21:20 su Rai 2 condotta da Stefano De Martino

Stasera tutto è possibile torna su RAI 2 alle 21:20 nella prima serata del 20 marzo. Il comedy show, condotto da Stefano De Martino, è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Scopriamo chi sono i prestigiosi ospiti che saliranno sul palco e giocheranno con il conduttore e gli altri protagonisti. Il programma è disponibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Sarà "E' primavera" il titolo della sesta puntata di Stasera tutto è possibile. Alla vigilia del primo giorno di primavera, nell'Auditorium Rai di Napoli, dove sarà tutto a tema con la nuova stagione, come sempre ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Maria De Filippi e Federica Sciarelli,

Gli ospiti della serata saranno Herbert Ballerina, Francesco Procopio, Bianca Guaccero, Giuseppe Scoditti, Peppe Iodice e Samira Lui. E, per la prima volta, sarà ospite del programma anche Nino Frassica. Tra i giochi della serata ci saranno: Speed quiz, Alphabody, Decollo immediato, Segui il labiale, Rumori di Mimo e La coppia che scoppia, novità di quest'anno. Non mancherà l'iconica Stanza Inclinata. Come sempre, l'unica regola della serata sarà divertirsi.