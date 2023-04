Stasera tutto è possibile: ospiti, anticipazioni e giochi del best of di stasera 3 aprile su Rai 2

Stasera tutto è possibile torna con il best of: anticipazioni, ospiti, giochi della puntata del 3 aprile condotta su Rai 2 da Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile torna su RAI 2 alle 21:20 nella prima serata del 3 aprile con una puntata finale dedicata al best of. Stasera vedremo alcuni dei momenti più divertenti del comedy show, condotto da Stefano De Martino, è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma è disponibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Una puntata speciale con il meglio dell'edizione conclusasi lunedì scorso di Stasera tutto è possibile, ridenominato per l'occasione Anche Stasera tutto è possibile. Il pubblico potrà rivivere così alcuni dei momenti più divertenti della nona edizione, con molti degli ospiti che si sono avvicendati nel corso delle puntate, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. Regia di Cristiano D'Alisera.