Stasera tutto è possibile, orario e ospiti della terza puntata del programma Rai 2 con Stefano De Martino

Stasera tutto è possibile torna alle 21:20 in prima serata su RAI 2: lo show, condotto da Stefano De Martino, è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Scopriamo chi sono i prestigiosi ospiti che stasera saliranno sul palco e giocheranno con il conduttore e gli ospiti fissi.

Terzo appuntamento, martedì 1° marzo, in prima serata su Rai2, con Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco, ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Sandra Milo e Maria De Filippi.

La puntata sarà a tema "Una notte al Museo" e avrà come ospiti, sul palco dell'Auditorium Rai di Napoli: Elettra Lamborghini, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo, Valeria Graci, Ema Stokholma e l'imitatore Claudio Lauretta.

Come sempre, tanti i giochi che si succederanno nel corso della puntata: dal nuovo Chiuditi sesamo al classico Segui il labiale, passando per Freeze Dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, fino all'immancabile Stanza Inclinata, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.

Stasera tutto è possibile è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Basato sul format Anything goes creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights.

Il format Anything goes festeggia, quest'anno, il suo decimo anniversario. Adattato in 28 territori, tra cui Stati Uniti e Messico, debutterà anche in Russia e continua ad avere un grande successo in Francia (dove quest'anno è in onda la decima stagione).