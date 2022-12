Stasera in tv: film e programmi di mercoledì 14 dicembre da non perdere

La programmazione delle tv in prima serata di martedì 13 dicembre 2023 offrirà numerosi programmi, film e serie in grado di accontentare tutte le esigenze degli spettatori che decideranno di trascorrere la serata davanti al piccolo schermo.

Il Mondiale di Calcio in Qatar sta per proporre le sue battute finali e le altre emittenti propongono, per chi non stia seguendo l'evento sportivo, titoli per tutta la famiglia come Il giardino segreto o il musical Ammore e malavita.

Canale 5 propone infatti l'adattamento del famoso romanzo con al centro la piccola Mary che, dopo essersi trasferita a casa dello zio, scopre un segreto inaspettato nella sua famiglia e dà una svolta alla vita di tutti con la sua gioia di vivere e allegria. Rete 4, invece, offre la commedia Johnny Stecchino con Roberto Benigni e Italia 1 immerge gli spettatori nelle emozioni fantasy di Fallen, con star Addison Timlin e Jeremy Irvine, tra amori e drammi.

Emma Watson ed Ethan Hawke sono i protagonisti di Regression, il thriller diretto da Alejandro Amenabar ambientato nel 1980, sullo sfondo di una piccola comunità in cui potrebbero esserci culti satanici ed eventi soprannaturali.

Rai Movie propone poi The Tomorrow Man, diretto da Noble Jones, e con al centro la vita di due uomini dall'approccio molto diverso alla vita che vanno alla ricerca dell'amore mentre affrontano le proprie paure.

Nove regala il trascinante film musicale Ammore e malavita dei Manetti bros che offre un approccio davvero originale ai film sulla camorra. Italia 2, infine, permette di rivedere il classico della fantascienza Yado, con star Arnold Schwarzenegger e Brigitte Nielsen.

I migliori film stasera in tv

Ammore e malavita: il musical dei Manetti Bros. colpo di fulmine e di pistola

20 Mediaset ore 20.14 - Horizon Line - Brivido ad alta quota

Rai 4 ore 20.20 - Regression

Regression: Alejandro Amenábar torna alle origini

Rai Movie ore 20.10 - The Tomorrow Man

Italia 2 ore 20.15 - Yado

Yado e gli altri: 5 film meno noti di Arnold Schwarzenegger

I programmi, le fiction e serie questa sera in tv