Stasera in TV El Lodo su Rai 4: trama e cast del thriller spagnolo

Stasera, sabato 17 gennaio alle 21:20, Rai 4 propone una serata all'insegna della tensione con la prima visione assoluta di El Lodo Questo thriller psicologico spagnolo, diretto da Iñaki Sánchez Arrieta, trascina lo spettatore in un'atmosfera torbida dove i segreti del passato riemergono come fango dalle paludi.
La Trama
Il film segue la storia di Ricardo, un prestigioso biologo che, dopo aver vissuto all'estero, decide di tornare con la sua famiglia nel suo villaggio natale, situato nelle zone umide della Albufera di Valencia. Il suo obiettivo è proteggere l'ecosistema locale, minacciato dallo sfruttamento agricolo e dall'inquinamento. Tuttavia, il suo arrivo non è visto di buon occhio dalla comunità locale.
Il tentativo di imporre nuove regole ambientali scatena l'ostilità dei residenti, che vedono nel suo lavoro una minaccia alla loro economia. Tra minacce anonime, incidenti inquietanti e una tensione crescente, Ricardo dovrà fare i conti non solo con la rabbia dei vicini, ma anche con i fantasmi di un passato che sperava di aver lasciato alle spalle.
Il Cast Principale
Il film punta su alcuni dei volti più noti e amati del cinema e della serialità spagnola contemporanea:
-
Raúl Arévalo (Ricardo): Già visto nel pluripremiato La isla mínima, Arévalo interpreta magistralmente un uomo tormentato dal senso di colpa e dal dovere.
-
Paz Vega (Claudia): L'attrice di fama internazionale (celebre per Lucía y el sexo e Rambo: Last Blood) veste i panni della moglie di Ricardo, pilastro della famiglia coinvolto nel vortice di ostilità del villaggio.
-
Joaquín Climent: Caratterista d'eccezione, interpreta uno dei volti simbolo della resistenza locale alle riforme di Ricardo.
Altri interpreti e personaggi:
- Daniela Casas è Julia
- Roberto Álamo è Tomás
- Susi Sánchez è Francisca
- Toni Misó è Bernardo
- Susana Merino è Rosana
- Juan Gea è l'ispettore Baños
Curiosità sul film
-
L'ambientazione reale: Il film è stato girato interamente nel Parco Naturale dell'Albufera, vicino a Valencia. La laguna non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio personaggio "vivo" che cambia volto a seconda della luce, diventando claustrofobico e minaccioso.
-
Un noir ecologico: El Lodo si inserisce nel sottogenere del thriller rurale, esplorando il conflitto modernissimo tra la conservazione dell'ambiente e le tradizioni secolari (spesso distruttive) dell'uomo.
-
Critica e accoglienza: Al suo debutto in Spagna, il film è stato lodato per la sua capacità di costruire una tensione costante senza ricorrere a facili jump-scare, puntando tutto sull'angoscia psicologica e sulla fotografia livida.
Dove vedere El Lodo in tv e in streaming
Il thriller spagnolo andrà in onda stasera, sabato 17 dicembre 2026 alle 21:20 su Rai 4. El Lodo diretto da Iñaki Sánchez Arrieta sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.