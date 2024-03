Stasera c'è Cattelan su Rai 2: ospiti Alessandra Amoroso e Matteo Paolillo, anticipazioni del 13 marzo

Questa sera, mercoledì 13 marzo 2024, su Rai 2, in seconda serata, subito dopo i due episodi di Mare fuori 4, alle 23:35 circa, torna Stasera c'è Cattelan il late night show condotto da Alessandro Cattelan. Alla scrivania del conduttore si alterneranno personaggi della musica e della televisione.

Stasera c'è Cattelan

Stasera c'è Cattelan è basato sul format di E poi c'è Cattelan, il precedente programma del conduttore andato in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno. Lo show strizza l'occhio ai late-night talk show statunitensi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon o The Late Show with Stephen Colbert.

Ospiti di mercoledì 13 marzo

Nella seconda puntata della settimana, Alessandro Cattelan ospita Alessandra Amoroso, vista recentemente sul palco di Sanremo 2024 con Fino a qui, brano scritta dalla cantante salentina e da Federica Abbate.

Subito dopo Matteo Paolillo, attore della serie televisiva Mare fuori, in onda prima del late show. L'artista, autore anche dalla celebre sigla della serie televisiva, il 15 marzo pubblicherà il nuovo singolo Nun è cos Feat. LDA, che sarà nel nuovo EP Edo - Ultimo atto.

In studio anche Ida Di Filippo, Mariana D'Amico e Gianluca Torre il cast di Case a prima vista, il reality show di Real Time.

Mare Fuori 4, Matteo Paolillo, la sua "Foglie d'autunno" e il bisogno di poesia

Durante il programma, verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.

Dove vedere il late night show

Stasera c'è Cattelan va in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata su Rai 2 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.