Stasera c'è Cattelan su Rai 2, ospiti del 6 marzo: Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea e Chiara Galiazzo

Questa sera, mercoledì 6 marzo 2024, su Rai 2, in seconda serata, subito dopo i due episodi di Mare fuori 4, alle 23:35 circa, torna Stasera c'è Cattelan il late night show condotto da Alessandro Cattelan. Alla scrivania del conduttore si alterneranno personaggi della musica e del cinema.

Stasera c'è Cattelan

Stasera c'è Cattelan è basato sul format di E poi c'è Cattelan, il precedente programma del conduttore andato in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno. Lo show strizza l'occhio ai late-night talk show statunitensi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon o The Late Show with Stephen Colbert.

Ospiti di mercoledì 6 marzo

Durante il secondo appuntamento della settimana, Alessandro Cattelan ospita Alessandro Borghi. L'attore dopo i successi cinematografici de Le otto montagne e Delta dello scorso anno, torna sul piccolo schermo come protagonista di Supersex, la serie Netflix ispirata alla vita di Rocco Siffredi, in cui Borghi interpreta in noto pornoattore.

Valerio Mastandrea e la compagna Chiara Marchegiani sono i secondi ospiti di Alessandro Cattelan di mercoledì 6 marzo. Valerio è stato tra i protagonisti de La Storia, la serie televisiva diretta da Francesca Archibugi e tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante, trasmessa di recente su Rai 1.

Chiara Marchegiani è anche lei un'attrice è ha fatto parte del cast del film Diabolik - Chi sei? con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone, la nostra recensione di Diabolik - Chi sei?.

Infine nello studio di Stasera c'è Cattelan arriva Chiara Galiazzo con I Desideri. Il duo campano e l'artista padovana a gennaio hanno pubblicato il singolo Istanti, scritto da Nicola Bortone e Giuliano Iadicicco.