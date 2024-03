Stasera c'è Cattelan su Rai 2, ospiti del 5 marzo: BigMama, Riccardo Scamarcio e Gabry Ponte

Questa sera, martedì 5 marzo 2024, su Rai 2, in seconda serata, subito dopo Dalla strada al palco, alle 23:35 circa, torna Stasera c'è Cattelan il late night show condotto da Alessandro Cattelan. Alla scrivania del conduttore si alterneranno personaggi della musica e del cinema.

Stasera c'è Cattelan

Stasera c'è Cattelan è basato sul format di E poi c'è Cattelan, il precedente programma del conduttore andato in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno. Lo show strizza l'occhio ai late-night talk show statunitensi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon o The Late Show with Stephen Colbert.

Ospiti di martedì 5 marzo

Durante il primo appuntamento della settimana, Alessandro Cattelan ospita BigMama, che domenica sera è stata ospite de Il Tavolo di Che Tempo che Fa dove ha scherzato e interagito con Cristiano Malgioglio e gli altri ospiti di Fabio Fazio.

BigMama, che ha partecipato al 74° Festival di Sanremo con il brano La rabbia non ti basta, presenterà Sangue, il suo primo album in studio.

Il secondo ospite è Riccardo Scamarcio pronto a parlarci di Race for Glory: Audi VS Lancia, che uscirà in Italia il prossimo 14 marzo, la pellicola è già stata distribuita nel Nord America ad inizio anno.

Race For Glory: Audi vs Lancia, Daniel Bruhl a confronto con Riccardo Scamarcio

Race for Glory: Audi VS Lancia è la cronaca della rivalità tra Germania (Audi) e Italia (Lancia). È una vera storia di David contro Golia in cui il bagliore, l'estro e l'immaginazione degli italiani combattono contro l'abilità ingegneristica e la perfezione dei tedeschi in una corsa verso il traguardo.

Il terzo ospite della serata è Gabry Ponte, disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano, arrivato al successo con gli Eiffel 65, vendendo decine di milioni di dischi in tutto il mondo.

Uscito dal gruppo musicale eurodance italiano, Gabry Ponte ha iniziato una carriera da solista fondando la casa discografica Dance and Love. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Zucchero Fornaciari, Edoardo Bennato, Amii Stewart e Elisa.

Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.

Dove vedere Stasera c'è Cattelan

Stasera c'è Cattelan va in onda il martedì ed il mercoledì su Rai 2 in seconda serata alle 23:35 circa e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.