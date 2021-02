Stasera a casa di Alice, Carlo Verdone e quei "tre colpi di pistola" sul set

L'aneddoto di Carlo Verdone dal set di Stasera a casa di Alice parte dal presupposto che non tutto è come sembra, e così i tre colpi di pistola che nel 1990 devono avere scosso parecchi a Piazza Navona, erano in realtà poco più di uno scherzo ma sicuramente una grande trovata.

La locandina di Stasera a casa di Alice

Il simpatico accaduto fa parte della sconfinata "raccolta di aneddoti" di Carlo Verdone, che il regista romano ha voluto condividere con il pubblico di Rai1 qualche mese fa, ospite dell'ultima puntata di Top Dieci.

Risale al 1990, al periodo in cui, con Ornella Muti e Sergio Castellitto, Verdone era impegnato nelle riprese della commedia Stasera a casa di Alice, arrivata poi nelle sale italiane nel dicembre dello stesso anno.

Intervistato da Carlo Conti, il regista - che del film in questione era anche interprete, nei panni di Saverio Dentice - ha raccontato: "Sul set di Stasera a casa di Alice mi facevo leggere la vita da una cartomante dietro Piazza Navona. Non riuscivamo a girare la scena perché passava sempre uno con un motorino, i cosiddetti pistoni, quelli che passano apposta perché vogliono i soldi altrimenti non se ne vanno e ti rovinano la scena".

Cosa fare? In soccorso di Verdone arrivò, provvidenziale, un membro della troupe: "Io non riuscivo a fare la presa diretta, allora chiamai Zappi, famoso capogruppo che non aveva le corde vocali perché aveva avuto un brutto male. "Zappi, questo non ci fa girare". E lui: 'È perché vo' il grano, ma noi non glielo damo il grano, mò lo fermo io'. Si sentirono tre colpi di pistola: 'È scappato come un coniglio, girate'".