Starzplay ora disponibile in Italia, The Act e Now Apocalypse tra le serie

Starzplay, il servizio internazionale di streaming premium lanciato dalla Starz, società della Lionsgate, esattamente un anno fa, è ora disponibile per i clienti in Italia come canale Apple TV nella app Apple TV per gli utenti di iPhone, iPad, Apple TV e Samsung Smart TV. Il servizio offre ai clienti l'opportunità di guardare contenuti premium tutti in un solo posto e le future serie Originali Starz saranno disponibili esclusivamente su Starzplay in contemporanea con gli Stati Uniti. Tra le serie tv disponibili The Act, The Rook, Vida, Sweetbitter, The Spanish Princess e Now Apocalypse.

Disponibile in esclusiva solo su Starzplay, The Act, serie candidata all'Emmy, è interpretata dal Premio Oscar Patricia Arquette, da Joey King, Chloë Sevigny e AnnaSophia Robb ed è tratta dall'articolo pubblicato su BuzzFeed nel 2016 "Dee Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom Murdered" scritto da Michelle Dean. The Act segue le vicende di Gypsy Blanchard (Joey King), una ragazza che cerca di sfuggire al rapporto tossico che ha con la madre iperprotettiva Dee Dee (Arquette). La sua ricerca di indipendenza apre una vaso di Pandora pieno di segreti che alla fine porterà all'omicidio.

La serie originale Starz The Rook racconta la storia di Myfanwy Thomas, una donna che si sveglia sotto la pioggia accanto al Millennium Bridge di Londra senza ricordare assolutamente chi sia e senza essere assolutamente in grado di spiegare la cerchia di cadaveri che indossano guanti di lattice distesi intorno a lei. Quando Myfanwy scopre di essere un alto funzionario del Checquy, l'ultimo servizio veramente segreto della Gran Bretagna per persone con facoltà paranormali, dovrà addentrarsi nel pericoloso e complesso mondo dell'agenzia per scoprire chi le ha cancellato la memoria e perché è un obiettivo. Mano a mano che Myfanwy porta alla luce sempre più pezzi del suo travagliato passato e scopre la verità su sé stessa e le proprie capacità, scopre anche che nessuno nella sua vita è esattamente come sembra. Myfanwy si troverà di fronte ad una scelta: tornare alla vita difficile che ha sempre conosciuto o cogliere l'opportunità di un nuovo inizio.

La serie originale della STARZ, Vida, che ha raccolto molto successo presso I critici, è una serie illuminante che esplora I temi dell'identità, della cultura, del genere e della sessualità attraverso la lente di una famiglia latino-americana e della sua comunità. Sono attualmente disponibili la Prima e la Seconda Stagione e nella seconda stagione Lyn (Melissa Barrera) ed Emma (Mishel Prada) affrontano l'enorme compito di ricostruire l'attività della madre in mezzo a difficoltà finanziarie, costruttori in concorrenza tra di loro ed il crescente movimento contro la trasformazione del quartiere in una zona residenziale di lusso. Lyn ed Emma devono riflettere sui rapporti nella propria vita, compreso quello tra di loro, e sono costrette a scavare a fondo per scoprire cosa significhi per loro il lascito della loro madre.

La popolare serie originale Starz, Sweetbitter, tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Stephanie Danler (titolo del romanzo in italiano "Il sapore dei desideri"), torna per una seconda stagione. Dal momento che è disponibile tutta la Prima Stagione, gli abbonati possono aggiornarsi sulla storia prima di tuffarsi nei primi episodi della Seconda Stagione che al momento escono settimanalmente.

Tratta dai romanzi bestseller a livello mondiale "Caterina la prima moglie (The Constant Princess) e La maledizione del Re (The King's Curse), scritti da Philippa Gregory, The Spanish Princess è la terza parte dopo la miniserie originale The White Queen, candidata ai Golden Globe® e agli Emmy®, e la Serie limitata The White Princess, che ha riscosso grande successo di critica. Tornando al mondo degli intrighi della corte dei Tudor, The Spanish Princess è una storia viva e affascinante raccontata solo ed esclusivamente dal punto di vista delle donne che getta anche luce su un pezzo di storia mai raccontato in precedenza: la vita delle persone di colore che vivono e lavorano nella Londra del XVI secolo.

Now Apocalypse è una serie del genere commedia sexy, piena di vita e veloce creata dal veterano del cinema indipendente Gregg Araki che ne è anche produttore esecutivo. Steven Soderbergh (La truffa dei Logan (Logan Lucky), The Laundromat) e Gregory Jacobs (The Laundromat, Magic Mike XXL) sono anch'essi produttori esecutivi. Avan Jogia interpreta Ulysses, che sta lottando per capire qualcosa della sua vita nella surreale e disorientante città di Los Angeles. Kelli Berglund è Carly, Beau Mirchoff è Ford e Roxane Mesquida interpreta Severine, tutti alla ricerca di amore, sesso e fama. Tra avventure vissute tramite app per incontri sessuali e romantici, Ulysses diventa sempre più inquieto mano a mano che sogni premonitori carichi di presagi lo spingono a chiedersi se non ci sia una specie di congiura oscura e mostruosa o se non stia fumando troppa erba.