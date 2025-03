Star Wars, la voce del doppiatore di Luke Skywalker ricreata con l'AI: "Vogliamo le scuse della Rai"

La famiglia di Claudio Capone, doppiatore che è stato la voce italiana di Luke Skywalker nei film di Guerre Stellari e di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, ha diffidato la Rai dall'utilizzare la sua voce sfruttando l'intelligenza artificiale.

L'attore è morto a 55 anni il 23 giugno 2008, tuttavia il 6 febbraio il figlio Davide ha sentito la sua voce in un servizio andato in onda su Rai 3.

La causa della diffida

Davide, il figlio di Claudio Capone, si era infatti sintonizzato sulla trasmissione Splendida cornice e ha notato che la voce del padre era stata usata in un servizio sulla pagina Only fans di Flavia Vento: "Qualcuno ha rielaborato la voce di mio padre con l'intelligenza artificiale. Quando papà è venuto a mancare "Only fans" ancora non esisteva".

Davide ha quindi chiesto l'aiuto degli avvocati Maria Luisa Forestieri e Carlotta Guglielman per diffidare la Rai dall'uso della voce del padre, famosa tra gli spettatori anche grazie alla celebre trasmissione Superguark.

Capone ha ribadito: "È stato oltraggioso sentire la voce di mio padre senza essere avvisati. Lui ha lavorato trent'anni per il servizio pubblico, è un'offesa alla sua memoria. Non oso immaginare che reazione abbia avuto mia madre nel vedere il servizio. Esigo delle scuse pubbliche. Magari durante un telegiornale o nello stesso programma".

Le richieste alla Rai

Davide ha condiviso la sua reazione nel sentire la voce del padre in un servizio del programma condotto da Geppi Cucciari: "Sono rimasto di pietra ad ascoltare papà, o meglio la sua versione rielaborata con gli algoritmi dell'intelligenza artificiale".

Tramite i legali è stata quindi inviata la richiesta di scuse e che venga cancellata ogni registrazione di Claudio Capone, oltre a essere informati del nome del responsabile della Rai che ha approvato la scelta di rielaborarne la voce.

Il figlio del doppiatore ha ribadito: "Mio padre è stato un pilastro nella storia dei doppiatori, merita rispetto. Non voglio soldi. Magari ascoltare la sua voce all'interno di un programma simile a Superquark mi farebbe piacere, perché sarebbe un modo per ricordarlo".