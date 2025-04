Star Wars: Tony Gilroy rivela che è in fase di sviluppo un progetto horror della saga?

Tony Gilroy, il creatore della serie Andor, sembra aver rivelato che è in fase di sviluppo un film horror della saga di Star Wars tra le fila di Lucasfilm.

Il filmmaker, durante un'intervista rilasciata a Business Insider, ha infatti risposto a una domanda riguardante i prossimi progetti ambientati nell'universo creato da George Lucas.

Un nuovo film di Star Wars in arrivo?

A chi gli ha chiesto se sarebbe interessato a dirigere un horror per Lucasfilm e Disney che espanda la storia di Star Wars, Tony Gilroy ha risposto: "Lo stanno facendo. Penso lo faranno. Credo che quel film sia in fase di lavorazione, sì".

Il creatore di Andor non ha svelato se il progetto horror è ideato per il cinema o se sia un'idea alla base di una serie tv e Disney non ha risposto alla richiesta di commenti posta da Business Insider.

Per ora si sa con certezza solo che ai cinema arriverà il 22 maggio 2026 il film The Mandalorian & Grogu, diretto da Jon Favreau e continuazione della serie con star Pedro Pascal. In fase di sviluppo ci sono invece altri progetti, ma Lucasfilm non ha rivelato quali saranno sicuramente realizzati.

Il ritorno della serie prequel

Gilroy ha recentemente concluso il suo lavoro sulla serie Andor che si concluderà con gli episodi della stagione 2, in arrivo in streaming su Disney+ il 22 aprile e la cui messa in onda si concluderà il 13 maggio.

Andor: un'immagine di Diego Luna

Al centro della trama ci sarà ancora Cassian, il personaggio interpretato da Diego Luna che è stato introdotto nella saga di Star Wars in occasione del film Rogue One: A Star Wars Story.

Il cast delle puntate inedite comprende Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Alan Tudyk, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, con Ben Mendelsohn e Forest Whitaker.