Star Wars: The Clone Wars 7, il trailer svela la data di uscita

Gli episodi di Star Wars: The Clone Wars 7, la serie animata ambientata nell'universo stellare, hanno ora una data di uscita.

Star Wars: The Clone Wars 7 ha ora un trailer e una data di uscita prevista per il suo debutto su Disney+: venerdì 21 febbraio.

Nel video si dichiara che presto la galassia sarà profondamente diversa e i cavalieri jedi e la Repubblica moriranno. Darth Maul viene poi mostrato in azione, mentre si riflette anche sulla guerra dal punto di vista dei cavalieri jedi e dei cloni.

Il trailer regala inoltre sequenze spettacolari, morti ed epici combattimenti con le spade laser.

La settima stagione della serie animata Clone Wars, ambientata nell'universo stellare, sarà composta da dodici episodi che concluderanno la storia lasciata in sospeso per quasi sei anni.

Dave Filoni aveva raccontato: "Si tratta dell'ultima stagione. Concluderà la storia che io e George Lucas avevamo iniziato insieme. Potrebbero esserci storie, dopo questo racconto, che si svolgono con molti di questi personaggi".

Il produttore e sceneggiatore è coinvolto anche come regista delle ultime quattro puntate.

Tra i personaggi che appaiono nello show ci sono Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Mace Windu e Ahsoka Tano.