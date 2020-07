Star Wars: The Bad Batch, Disney+ annuncia la nuova serie animata

Disney+ ha annunciato la produzione di Star Wars: The Bad Batch, una serie animata ideata come spinoff di The Clone Wars.

Star Wars: The Bad Batch sarà la nuova serie animata in arrivo su Disney+ nel 2021.

Il progetto è uno spinoff di The Clone Wars e verrà prodotto da Dave Filoni (The Mandalorian), in collaborazione con Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), che sarà anche supervisore alla regia, e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS). Il team è completato da Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) e Josh Rimes (Star Wars Resistance).

La serie Star Wars: The Bad Batch racconterà la storia del gruppo di cloni apparsi in The Clone Wars alle prese con una galassia in continua evoluzione dopo la Guerra dei Cloni. I personaggi sono geneticamente diversi dall'esercito di Cloni e ognuno di loro ha una capacità diversa che li rende dei soldati straordinari ed efficaci.

I protagonisti affronteranno quindi delle missioni da mercenario, oltre a cercare di trovare un nuovo scopo nella vita.

Agnes Chu, responsabile dei contenuti di Disney+, ha dic hiarato: "Dare ai fan nuovi e già esistenti il capitolo finale di Clone Wars è stato un onore per Disney+ e siamo entusiasti dell'accoglienza globale riservata alla serie. Anche se Clone Wars è arrivato alla sua conclusione, la nostra partnership con gli incredibili narratori e artisti di Lucasfilm è solo all'inizio. Siamo felici di portare in vita la visione di Dave Filoni tramite le nuove avventure di Bad Batch".