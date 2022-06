Star Wars, Taika Waititi ironizza sul suo film: "Rovinerò la saga, farò un film su Jar Jar Binks"

Taika Waititi ha parlato del film di Star Wars di cui sarà il regista, e di cui si sta occupando dello sviluppo, ironizzando sui personaggi di cui si racconterà la storia, ipotizzando che potrebbe persino riportare sugli schermi Jar Jar Binks.

Il regista, sceneggiatore e attore era ospite del talk show condotto da Stephen Colbert quando ha dovuto affrontare l'argomento.

Durante la promozione di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi è apparso sul piccolo schermo e ha mantenuto in ogni modo il segreto sul film di Star Wars che espanderà l'universo della saga, portando sugli schermi dei personaggi nuovi.

Dopo aver mimato la sua risposta a Colbert che gli ha chiesto se veramente non ci sarà nessun legame con la storia degli Skywalker, il regista ha ironizzato con il conduttore che voleva assicurarsi che non rovinerà la saga.

Taika ha quindi dichiarato divertito: "Sì, certo! Cari fan di Star Wars lì fuori, rovinerò la saga! Ovviamente no, non lo farò. Immagina cosa accadrebbe se dicessi 'Oh sì, vi proporrò la storia di Jar Jar Binks!'".

Stephen Colbert ha così proposto che il filmmaker si occupi della storia dei musicisti che si sono eisibiti nella saga originale nella Cantina. Taika non ha esitato a lasciarsi coinvolgere dall'idea sottolineando: "Amiamo tutti quel tizio. Vogliamo tutti sapere quale è stata la sua storia. Come è finito a suonare nella Cantina?".

Per ora il film della saga stellare ideato da Taika Waititi non ha ancora una data ufficiale di uscita e bisognerà attendere per scoprirne nuovi dettagli. I fan potrebbero forse avere un aggiornamento sul progetto in occasione dell'evento D23 in programma a settembre, anche se per ora sembra ancora troppo presto per avere delle certezze, considerando i numerosi impegni avuti dal regista negli ultimi mesi, tra Lightyear e Thor: Love and Thunder.