Star Wars: in fase di sviluppo una nuova serie ideata da Carlton e Nick Cuse?

Secondo alcune indiscrezioni, Carlton e Nick Cuse sarebbero al lavoro su una nuova serie della saga di Star Wars per Disney+.

L'universo di Star Wars potrebbe espandersi con una nuova serie tv e a occuparsene potrebbe essere Carlton Cuse, in passato showrunner di Lost insieme a Damon Lindelof.

Tra i progetti recenti del filmmaker ci sono anche Jack Ryan, show prodotto per Prime Video, Bates Motel, The Strain, Colony, Locke & Key e Pulse.

Un nuovo progetto della saga

A rivelare l'indiscrezione è stato Jeff Sneider che ha sostenuto online che Carlton Cuse lavorerà insieme al figlio Nick per scrivere la nuova serie della saga di Star Wars prodotta da Lucasfilm e Disney+.

Attualmente, come prevedibile, non sono emersi dettagli sulla possibile trama o i personaggi che potrebbero essere coinvolti negli eventi raccontati sul piccolo schermo.

Se il progetto verrà prodotto sarà il primo realizzato da padre e figlio.

I prossimi progetti di Star Wars

Nell'attesa di scoprire nuovi dettagli sul possibile progetto, i fan della saga potranno vedere la stagione 2, l'ultima, di Andor. Lo show creato da Tony Gilroy ritornerà tra poche ore su Disney+ con le prime tre puntate inedite.

Il progetto prequel di Rogue One: A Star Wars Story ha come star Diego Luna nel ruolo di Cassian che diventerà una presenza essenziale nella lotta contro l'Impero.

Il cast delle puntate inedite comprende Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Alan Tudyk, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, con Ben Mendelsohn e Forest Whitaker.

La saga di proseguirà poi con il film The Mandalorian & Grogu, in arrivo nelle sale americane il 22 maggio 2026, e con il progetto diretto da Shawn Levy con star Ryan Gosling, presentato ufficialmente alla Star Wars Celebration di Tokyo, che si intitolerà Star Wars: Starfighter e che sarà distribuito nei cinema dal 28 maggio 2027.