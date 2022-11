Star Wars, Spider-Man, James Bond, Harry Potter: qual è il franchise di più grande successo?

Star Wars, Spider-Man, James Bond, Harry Potter, ma anche Batman, Il Signore degli Anelli, Fast & Furious... I franchise dominano al botteghino, ma quale più di tutti?

È ufficialmente iniziato quel periodo dell'anno in cui si possono trovare classifiche di ogni genere, dai film più belli ai momenti più indimenticabili dei mesi passati, e Betway, come riporta anche CBR, ha deciso di stilarne una sui franchise cinematografici di maggiore successo.

Classifica franchise di maggior successo

Basandosi su dati forniti dai siti Boxofficemojo, IMDb e AHREFs, Betway avrebbe decretato quale franchise - in base a diversi criteri come guadagni al botteghino, award vinti, numero di ricerche dei trailer e altro ancora - domina il mondo dell'intrattenimento, e come potete vedere dall'immagine qui riportata, il titolo di Campione se lo porta a casa Star Wars, seguito da Spider-Man (che grazie a Spider-Man: No Way Home ha conquistato un ottimo secondo posto) e l'universo Marvel in generale, regalando (principalmente) a Disney e Sony il podio.

"Come Star Wars ha conquistato l'Universo", ecco il libro sul fenomeno

Scendendo nella classifica troviamo poi due titoli targati Warner Bros. come Harry Potter e Batman, che precedono la spia per eccellenza James Bond, mentre si prosegue con franchise quali Jurassic Park, Il Signore degli Anelli, Fast & Furious e Pirati dei Caraibi, con in mezzo un'altra comparsata da parte di supereroi con gli X-Men.

E voi, di quali di franchise siete fan?