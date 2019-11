Star Wars, il film Solo ha quasi costretto Jedi: Fallen Order a modificare un personaggio

Solo: A Star Wars Story ha costretto i creatori del videogioco Jedi Fallen Order a modificare uno dei personaggi ideati per il progetto, a causa di alcune somiglianze con un pilota di navi spaziali.

In un'intervista rilasciata a Multiplayer.it ad Aaron Contreras, narrative lead del gioco sviluppato da Redspawn Entertainment, si scopre infatti che il film spinoff della saga, per una pura coincidenza, portava in scena Rio, un pilota con quattro braccia. Il creativo ha spiegato: "_Non avevamo idea di cosa stesse accadendo con Solo: A Star Wars Story e contemporaneamente avevamo creato Greez, anche in questo caso un pilota di navi con quattro braccia".

Gli autori hanno quindi dovuto riflettere su come procedere: "Per un po' c'è stato un po' di nervosismo perché Rio era il personaggio di un film e pensavamo che avremmo dovuto cambiare il design di Greez. Ma per fortuna, Lucasfilm ha capito che entrambi i personaggi avevano una propria identità, e così Greez ha potuto continuare a girare con le sue braccia multiple".

Il team di Jedi: Fallen Order hanno condiviso questo interessante dettagli per spiegare come i tre protagonisti del gioco non siano ispirati al fumetto Knight of the Old Republic e i punti in comune sono solo una somiglianza fortuita: "Ci sono molte coincidenze che si presentano con Star Wars visto che ormai sono 40 anni che le persone ci lavorano".

Ecco il video dell'intervista: