Star Wars: un sito web USA ha pubblicato un articolo generato dall'intelligenza artificiale zeppo di errori

Ieri sul sito web io9, sezione dedicata all'intrattenimento di genere del sito Web Gizmodo, è apparso un articolo generato dall'intelligenza artificiale sui film e sulle serie TV di Star Wars, che però era zeppo di errori come informa Variety.

Il pezzo generato dall'intelligenza artificiale si intitola Un elenco cronologico di film e programmi TV di Star Wars. Tra l'altro, l'articolo presenta i titoli in un elenco numerato che in realtà non è in ordine cronologico. Omette anche qualsiasi menzione delle serie Disney+ Andor e The Book of di Boba Fett e mette la serie Clone Wars come successiva agli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il che non è corretto.

"Come avrete visto oggi, su io9 è apparso un articolo generato dall'intelligenza artificiale", ha twittato James Whitbrook, vicedirettore di io9 e Gizmodo. "Sono stato informato circa 10 minuti prima e nessuno in io9 ha avuto un ruolo nella sua modifica o pubblicazione."

La presa di distanza dall'articolo realizzato dall'IA

Whitbrook ha aggiunto di aver inviato una dichiarazione a G/O Media insieme a un "lungo elenco di correzioni". Nella dichiarazione si legge: "L'articolo pubblicato oggi su io9 non rispetta gli standard a cui questo team si attiene quotidianamente come critici e come giornalisti. È scritto in modo scadente, è pieno di errori basilari; chiudendo la sezione dei commenti, nega ai nostri lettori, la linfa vitale di questa rete, la possibilità di ritenerci pubblicamente responsabili e di chiamare questo lavoro esattamente per quello che è: imbarazzante, impubblicabile, irrispettoso sia del pubblico che delle persone che lavorano qui, e un colpo alla nostra autorità e integrità".

Il giornalista prosegue: "È vergognoso che questo lavoro sia stato presentato al nostro pubblico e ai nostri colleghi del settore come una finestra sul futuro di G/O, ed è vergognoso che noi come team abbiamo dovuto dedicare un'enorme quantità di tempo extra al di fuori del lavoro effettivo per correggere gli errori inaccettabili contenuti nel pezzo".

Secondo la Gizmodo Media Group Union, che è affiliata alla WGA East, l'articolo realizzato con la IA sarebbe stato voluto dal CEO di G/O Media Jim Spanfeller, dal direttore editoriale recentemente assunto Merrill Brown e dal vicedirettore editoriale Lea Goldman.