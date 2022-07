Star Wars: Simon Pegg pensa che i fan siano più "tossici" rispetto a quelli delle altre saghe

Simon Pegg ha criticato i fan di Star Wars dichiarando che sono "più tossici" rispetto ad altri fandom, come ad esempio quelli di Star Trek e Doctor Who.

L'attore ha partecipato allo show Jim and Sam di Sirius XM, affrontando le differenze tra i vari franchise.

Parlando della situazione dei fandom, Simon Pegg ha spiegato: "Essendo qualcuno che ha avuto a che farci con i prequel quando sono usciti nelle sale, i fan di Star Wars al momento sembrano i più tossici. Probabilmente sto dicendo qualcosa di davvero controverso nel dirlo".

L'attore, infatti, ha spesso fatto delle battute durante i suoi spettacoli comici parlando della nuova trilogia diretta da George Lucas e del personaggio di Jar Jar Binks. Nel corso degli anni ha poi cambiato idea, soprattutto dopo aver saputo i dettagli dell'esperienza vissuta dall'attore Ahmed Best, interprete proprio di Jar Jar.

Pegg ha spiegato: "Ho chiesto scusa per quello che ho detto su Jar Jar Binks perché, ovviamente c'era un attore coinvolto. Stava ricevendo molto odio ed era un essere umano. E ne ha sofferto e mi sento terribile per aver avuto un ruolo nella situazione".

Simon ha invece dichiarato che i fan di Star Trek sembrano essere maggiormente inclusivi, fin dagli anni 60: "Non dicono 'Improvvisamente siete 'woke'. No, Star Trek lo era fin dall'inizio... Questo è incredibilmente progressivo. Star wars ha improvvisamente avuto un po' più di diversità e tutti hanno avuto da ridire. Ed è realmente triste".