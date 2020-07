Star Wars: Ray Park, interprete di Darth Maul, accusato di revenge porn

Ray Park, interprete di Darth Maul in Star Wars: Episodio 1 - La Minaccia Fantasma, è stato accusato di revenge porn a causa di un video esplicito pubblicato online sul suo profilo Instagram.

Il post, prontamente rimosso, ritraeva l'ex-moglie e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato pubblicato online per vendicarsi dopo aver scoperto che la donna lo tradiva con un altro interprete della saga stellare.

Online, nella giornata di ieri, sul profilo Instagram ufficiale dell'attore Ray Park è apparso un video che sembra mostrasse l'ex moglie Lisa durante un rapporto sessuale orale. Dopo pochi minuti il filmato è stato rimosso mentre l'attore è stato travolto dalle accuse di revenge porn.

Il gesto dell'interprete di Darth Maul in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, secondo le teorie diffuse via Twitter, sarebbe causato dalla scoperta che la donna lo aveva tradito con Daniel Logan, attore che nella trilogia prequel interpretava Boba Fett. Park aveva infatti commentato un video del suo collega in cui appariva Lisa scrivendo che si comportava come il suo migliore amico, quando in realtà voleva solo sua moglie.

Alcuni fan, tuttavia, hanno scritto online che il profilo di Park potrebbe essere stato vittima degli hacker, ma la sua ex moglie avrebbe scritto in privato ad alcune persone che il marito era consapevole di quello che stava facendo quando stava pubblicando il video.

Il filmato potrebbe ora costare all'attore ogni possibile lavoro per la Disney e Lucasfilm, e probabilmente anche una denuncia da parte della donna.