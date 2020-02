Star Wars: Poe Dameron, interpretato da Oscar Isaac, al centro di un film spinoff della saga?

Poe Dameron, uno dei protagonisti della recente trilogia di Star Wars potrebbe essere il protagonista di un film spinoff che ne racconterebbe le origini, un po' come accaduto anni fa con il progetto dedicato alla giovinezza di Han Solo che è stato completato dal regista Ron Howard dopo alcuni cambiamenti compiuti dietro la macchina da presa.

Oscar Isaac potrebbe riprendere il ruolo del pilota per raccontare con più attenzione gli anni in cui, come svelato in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il personaggio non era ancora entrato a far parte della Resistenza. A sviluppare la sceneggiatura del potenziale lungometraggio totalmente dedicato a Poe Dameron, secondo alcune indiscrezioni apparse online, potrebbe essere Chris Terrio.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Oscar Isaac in una scena del film

Il sito WeGotThisCovered, non sempre del tutto affidabile, sostiene inoltre che esistano delle possibilità legate a un'eventuale distribuzione solo in streaming, sulla piattaforma di Disney+ dove troveranno presto casa la seconda stagione di The Mandalorian e, prossimamente, i titoli che compongono l'universo di Star Wars dal punto di vista cinematografico e televisivo.

Il futuro della saga stellare è comunque ancora incerto dopo la fine della trilogia cinematografica che ha concluso definitivamente la storia della famiglia Skywalker: Kathleen Kennedy, a capo della Lucasfilm, ha per ora solo confermato il lavoro in corso sulle serie tv, comprese quelle su Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, ma non ha anticipato ufficialmente nessun progetto destinato al grande schermo. Non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà in futuro nell'universo creato da George Lucas.