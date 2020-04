Star Wars: una nuova serie creata da Leslye Headland in fase di sviluppo

L'universo di Star Wars si espanderà con una nuova serie creata da Leslye Headland, recentemente nel team di Russian Doll.

Il progetto, come accaduto con The Mandalorian e gli show già annunciati dedicati a Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, sarà sviluppato da Disney+.

Per ora la Lucasfilm non ha rivelato i dettagli riguardanti la serie, tuttavia le fonti di Variety vicine alla produzione sostengono che si tratterà di una storia al femminile e che si svolgerà in una dimensione temporale diversa rispetto alle storie già proposte sugli schermi.

Leslye Headland sarà coinvolta come sceneggiatrice e showrunner della serie. La filmmaker è stata co-creatrice, showrunner e produttrice esecutiva di Russian Doll, oltre ad averne diretto alcuni episodi.

Lo show prodotto per Netflix ha ottenuto 13 nomination ai premi Emmy, conquistando tre ambite statuette.

Headland ha iniziato la sua carriera come sceneggiatrice e regista di Seven Deadly Plays, oltre ad aver lavorato a progetti come Terriers, Blunt Talk, SMILF e Black Monday.

L'universo di Star Wars creato per Disney+ attualmente comprende The Mandalorian, la cui terza stagione è già in fase di sviluppo, e le serie dedicate ai personaggi di Obi-Wan Kenobi, con star Ewan McGregor, e di Cassian Andor, interpretato da Diego Luna.

