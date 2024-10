Star Wars: New Jedi Order, il film con Daisy Ridley perde lo sceneggiatore

Solo ieri avevamo fatto il punto sullo sviluppo di Star Wars: New Jedi Order, il film che vedrà il ritorno di Rey dopo gli eventi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Adesso apprendiamo che il nuovo capitolo della saga ha perso il suo sceneggiatore. Steven Knight ha, infatti, abbandonato il progetto.

Il coinvolgimento di Knight era stato annunciato da Variety nel marzo 2023. L'autore di Peaky Blinders era stato chiamato a rimpiazzare gli sceneggiatori originali Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, ma ora avrebbe lasciato il film al suo destino. Lucasfilm è già alla ricerca di nuovi sceneggiatori che si occupino della storia incentrata, pare, sugli sforzi di Rey per creare una nuova scuola per Jedi, ma i numerosi ritardi produttivi ci fanno sospettare che la produzione non prenderà il via prima del 2025.

Daisy Ridley nei panni di Rey

Il ritorno di Rey è a rischio?

A dirigere Star Wars: New Jedi Order sarà Sharmeen Obaid-Chinoy, che ha all'attivo la regia di vari episodi della serie Disney+ Ms. Marvel e due vittorie agli l'Oscar per il miglior cortometraggio documentario. Mentre discuteva del suo ultimo documentario sulla designer Diane von Furstenberg, presentato in anteprima su Hulu a giugno, Obaid-Chinoy ha detto a Variety che l'aspetto che la intriga di più della storia è "il viaggio di Rey come donna Jedi. È qui che posso contribuire con le mie esperienze".

Per quanto riguarda i motivi dell'abbandono di Steven Knight, lo scorso giugno World of Reel riferiva di voci di dissidi tra lo sceneggiatore e Lucasfilm. Ecco cosa scriveva l'insider: "Se solo potessi riferire cosa ho sentito riguardo al dramma dietro le quinte di Star Wars: New Jedi Order. Ho giurato di non dire nulla, e mi sta uccidendo non scriverne, ma sono abbastanza certo che prima o poi qualcosa verrà fuori. Quello che dirò è che Steven Knight sta cercando di venire a capo della sceneggiatura da oltre un anno. Una bozza finale non è stata ancora presentata a LucasFilm. Knight, che sta per girare il suo film Peaky Blinders, ha scritto un totale di quattro bozze, ma Kathleen Kennedy di LucasFilm gli fornisce continuamente appunti su come migliorare la storia".