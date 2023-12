Star Wars, Natalie Portman ammette: 'Non avevo visto la trilogia originale prima di partecipare ai prequel'

Prima di partecipare ai provini per Padme Amidala, l'attrice non aveva mai visto i film originali di Star Wars.

L'arrivo della trilogia prequel di Star Wars è stato tra gli eventi più attesi degli anni '90, tranne che per Natalie Portman, che ammette di non aver mai visto i film originali finché non è stata contattata per interpretare Padmé Amidala.

Anche se non ne era a conoscenza come gli altri membri del cast, Portman ha recentemente ricordato come l'importanza del franchise le abbia permesso di essere ancora in qualche modo consapevole della sua eredità. Quando ha ottenuto il ruolo era solo un'adolescente, ma aveva già stupito il pubblico con i suoi ruoli in film cult come Leon, Mars Attacks! e Beautiful Girls, ma è stata la sua interpretazione di Padmé a rendere l'attrice una star nota in tutto il mondo.

"Non conoscevo affatto i film prima di essere scritturata! Ero consapevole della sua popolarità, dato che la cultura americana è così immersa in Star Wars", ha dichiarato Portman alla rivista Radio Times.

"Anche se non hai mai visto i film, sai cosa sono i boccoli della Principessa Leila, cos'è una spada laser, cos'è un Jedi, sai chi sono Yoda e Obi-Wan... conosci tutte queste parole e questi nomi prima ancora di vedere i film. Ma io ho visto i film solo quando mi hanno proposto di farli".

Dopo il periodo trascorso nella galassia lontana lontana, Portman si è concentrata su produzioni minori come La mia vita a Garden State, Closer e V per Vendetta. Ha vinto l'Oscar come miglior attrice grazie alla sua interpretazione in Il cigno nero ed è tornata nel mondo dei blockbuster interpretando Jane Foster in Thor. Dopo quasi un decennio dalla sua apparizione in Thor: The Dark World, è tornata nel Marvel Cinematic Universe in Thor: Love and Thunder del 2022.